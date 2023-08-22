الجزائر ترفض فتح أجوائها للمقاتلات الفرنسية للتدخل عسكريًّا في النيجر

رفضت الجزائر طلبًا تقدمت به فرنسا، بالسماح بفتح مجالها الجوي، أمام المقاتلات الفرنسية، لتنفيذ هجوم على النيجر، بحسب ما كشفت عنه الإذاعة الجزائرية.

وأفادت الإذاعة بأن فرنسا كانت تسعى لموافقة جزائرية على فتح أجوائها من أجل تنفيذ طلعات جوية تستهدف المجلس العسكري الذي تولَّى السلطة في النيجر إثر انقلاب على الرئيس محمد بازوم.

وذكرت الإذاعة، أن "الجزائر التي كانت دائمًا ضد استعمال القوة، لم تستجب للطلب الفرنسي بعبور الأجواء الجوية الجزائرية من أجل الهجوم على النيجر، وردَّها كان صارمًا وواضحًا".