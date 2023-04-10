مئات المستوطنين يشاركون بمسيرة جنوب نابلس برفقة وزراء وأعضاء كنيست

شارك مئات المستوطنين، يوم الإثنين، بمسيرة وُصفت بـ"الكبيرة"، جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية، بمشاركة وزراء إسرائيليين وأعضاء في الكنيست.

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام فلسطينية، فإن المسيرة تنطلق من مفترق تفوح، وصولًا إلى بؤرة افيتار الاستيطانية المخلاة على جبل صبيح جنوبي نابلس.