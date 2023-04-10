مئات المستوطنين يشاركون بمسيرة جنوب نابلس برفقة وزراء وأعضاء كنيست
شارك مئات المستوطنين، يوم الإثنين، بمسيرة وُصفت بـ"الكبيرة"، جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية، بمشاركة وزراء إسرائيليين وأعضاء في الكنيست.
وبحسب ما أوردت وسائل إعلام فلسطينية، فإن المسيرة تنطلق من مفترق تفوح، وصولًا إلى بؤرة افيتار الاستيطانية المخلاة على جبل صبيح جنوبي نابلس.
وتهدف المسيرة التي تشرف عليها حركات استيطانية إلى شرعنة بؤرة أفيتار، وتحويلها إلى مستوطنة، بحسب صحيفة "القدس" الفلسطينية.
وفرضت القوات الإسرائيلية "طوقًا أمنيًّا شاملًا" على كامل المنطقة الجنوبية في نابلس، اليوم الإثنين، لتأمين المسيرة التي سيشارك بها 7 وزراء إسرائيليين وعشرات الحاخامات المتطرفين.
ومن الشخصيات الإسرائيلية المتوقع مشاركتها في المسيرة، وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير النقب والجليل يستحاك فاسارلاف، بحسب موقع "قدس برس" الفلسطيني.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يخطط المستوطنون لإقامة مهرجان كبير في بؤرة "أفيتار" الاستيطانية، للمطالبة بشرعنتها.
ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن قِسمًا من المستوطنين سيبقون فيها، بهدف "فرض واقع على الأرض".