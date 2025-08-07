مقتل لبناني إثر استهدافه بمسيّرة إسرائيلية في "كفردان" ببعلبك

قُتل مواطن لبناني، إثر استهدافه بطائرة مسيّرة إسرائيلية أمام منزله في بلدة كفردان غرب بعلبك، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الخميس.

وفي السياق، ألقت درون إسرائيلية 3 قنابل صوتية على أطراف بلدة الوزاني.

وتواصل إسرائيل سلسلة اختراقات لاتفاق وقف إطلاق النار مع ميليشيا حزب الله الذي دخل حيز التنفيذ، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط سعي الحكومة اللبنانية إلى نزع سلاح الميليشيا وحصره بيد الدولة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي المماطلة في تنفيذ الانسحاب الكامل من جنوب لبنان، حيث يتمركز في 5 نقاط حدودية في الجنوب اللبناني.