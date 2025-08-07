حكومة لبنان تتبنّى الخطة الأمريكية وانسحاب وزراء حزب الله من الجلسة
logo
العالم العربي

مقتل لبناني إثر استهدافه بمسيّرة إسرائيلية في "كفردان" ببعلبك

مقتل لبناني إثر استهدافه بمسيّرة إسرائيلية في "كفردان" ببعلبك
غارة إسرائيلية على مدينة بعلبكالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
07 أغسطس 2025، 3:12 م

قُتل مواطن لبناني، إثر استهدافه بطائرة مسيّرة إسرائيلية أمام منزله في بلدة كفردان غرب بعلبك، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الخميس.

وفي السياق، ألقت درون إسرائيلية 3 قنابل صوتية على أطراف بلدة الوزاني.

أخبار ذات علاقة

خبراء: مداهمات بعلبك كسرت "الخطوط الحمراء" في لبنان

خبراء: مداهمات بعلبك كسرت "الخطوط الحمراء" في لبنان

 وتواصل إسرائيل سلسلة اختراقات لاتفاق وقف إطلاق النار مع ميليشيا حزب الله الذي دخل حيز التنفيذ، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط سعي الحكومة اللبنانية إلى نزع سلاح الميليشيا وحصره بيد الدولة.

أخبار ذات علاقة

مسيّرة إسرائيلية تغتال عنصراً من حزب الله بغارة على بعلبك (فيديو)

مسيّرة إسرائيلية تغتال عنصراً من حزب الله بغارة على بعلبك (فيديو)

ويواصل الجيش الإسرائيلي المماطلة في تنفيذ الانسحاب الكامل من جنوب لبنان، حيث يتمركز في 5 نقاط حدودية في الجنوب اللبناني.

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC