من هو حسن دياب المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في فرنسا؟
بعد 3 أسابيع من الجلسات وثماني ساعات من المداولات، نطقت المحكمة الجنائية الخاصة في باريس حكمها في القضية التي ترجع أحداثها إلى 43 سنة ماضية.
تفجير كنيس يهودي، هي التهمة التي أسندت إلى اللبناني فلسطيني الأصل، أستاذ الاجتماع حسن دياب الذي عمل سابقا في جامعة كارلتون في أوتاوا أونتاريو بكندا.
ولد دياب في بيروت العام 1953، وأفادت معلومات استخبارية بأنه كان عضوا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي الجماعة التي قيل إنها مسؤولة عن الهجوم.
وقالت معلومات استخبارية تعود إلى العام 1999 أن دياب هو من صنع العبوّة الناسفة وحمّل الدراجة النارية بعشرة كيلوغرامات من المتفجّرات التي انفجرت أمام الكنيس.
في العام 2008 طلبت فرنسا تسليمه بتهمة تفجير كنيس باريس الذي قتل فيه أربعة أشخاص وعشرات الجرحى عام 1980، وفي العام 2011 وصف قاض كندي الأدلة بأنها معقدة ومربكة للغاية، مع استنتاجات مشبوهة وقال إن "فرص الإدانة في سياق محاكمة عادلة تبدو غير مرجحة".
في العام 2012 أمر وزير العدل روب نيكولسون بتسليم دياب إلى فرنسا، وتم رفض طلب دياب المقدم إلى محكمة استئناف أونتاريو ورفضت محكمة كندا العليا سماع القضية، وفي 2014 تم ترحيله إلى فرنسا حيث سُجن لمدة 3 سنوات وشهرين بينما استمر التحقيق.
بعد ذلك، كشف أربعة قضاة فرنسيين في مجال مكافحة الإرهاب عن شهادات من عدة أفراد قائلين إن دياب كان في لبنان وقت التفجير، وكذلك سجلات الجامعة التي أظهرت أنه كتب واجتاز الاختبارات في بيروت ولم يكن من الممكن أن يكون في باريس.
في 2018 أسقطت السلطات الفرنسية جميع التهم الموجهة إلى حسن دياب بحجة عدم وجود أدلة.
لكنّ القضاء تراجع عن قراره وأحال أستاذ علم الاجتماع السابق على المحكمة الجنائية الخاصة، لتعقد مؤخرا العديد من الجلسات والمداولات في القضية، لتصدر المحكمة حكمها يوم أمس الجمعة بأقصى عقوبة على دياب وهي الحبس مدى الحياة.