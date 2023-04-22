من هو حسن دياب المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في فرنسا؟

في العام 2012 أمر وزير العدل روب نيكولسون بتسليم دياب إلى فرنسا، وتم رفض طلب دياب المقدم إلى محكمة استئناف أونتاريو ورفضت محكمة كندا العليا سماع القضية، وفي 2014 تم ترحيله إلى فرنسا حيث سُجن لمدة 3 سنوات وشهرين بينما استمر التحقيق.

بعد ذلك، كشف أربعة قضاة فرنسيين في مجال مكافحة الإرهاب عن شهادات من عدة أفراد قائلين إن دياب كان في لبنان وقت التفجير، وكذلك سجلات الجامعة التي أظهرت أنه كتب واجتاز الاختبارات في بيروت ولم يكن من الممكن أن يكون في باريس.

في 2018 أسقطت السلطات الفرنسية جميع التهم الموجهة إلى حسن دياب بحجة عدم وجود أدلة.

لكنّ القضاء تراجع عن قراره وأحال أستاذ علم الاجتماع السابق على المحكمة الجنائية الخاصة، لتعقد مؤخرا العديد من الجلسات والمداولات في القضية، لتصدر المحكمة حكمها يوم أمس الجمعة بأقصى عقوبة على دياب وهي الحبس مدى الحياة.