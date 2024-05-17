حماس تعلن مقتل أحد قيادييها بغارة إسرائيلية في البقاع اللبنانية

أعلنت حركة حماس، الجمعة، مقتل أحد قيادييها في منطقة البقاع، شرقي لبنان، بضربة إسرائيلية.

وقالت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحماس، إن الغارة الإسرائيلية على البقاع الغربي اللبناني أسفرت عن مقتل القائد شرحبيل علي السيد "أبوعمرو".

وفي وقت سابق الجمعة، قال مصدر مقرّب من حماس، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس، إن السيد كان مسؤولًا لدى حماس في منطقة البقاع، وإنه "قُتل بضربة إسرائيلية استهدفت سيارته".

وأفاد الدفاع المدني اللبناني بسقوط قتيل وجريحَين إثر الضربة في بلدة مجدل عنجر على بعد نحو خمسة كيلومترات من الحدود مع سوريا، ونحو 60 كيلومترًا من الحدود مع إسرائيل.