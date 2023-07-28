"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعًا طارئًا بعد تكرار حرق القرآن

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، يوم الإثنين المُقبل، اجتماعًا طارئًا لتدارس تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، بحسب ما أوردت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني في بيان، اليوم الجمعة.

وقالت المنظمة إن الاجتماع، الذي جاء بناء على طلب السعودية، رئيس القمة الإسلامية الـ14، والعراق، سيكون "افتراضيًا"، لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء.

وأوضحت أن الاجتماع يأتي تنفيذا لما ورد في البيان الختامي الذي صدر عن اجتماع استثنائي للجنة المنظمة التنفيذية، والذي عقد بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، في الـ2 من شهر تموز/يوليو الجاري، بشأن حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، حيث دعا إلى عقد اجتماع طارئ رفيع المستوى عند الاقتضاء.

وبينت أن الاجتماع المُنتظر يأتي ضمن مشاورات يجريها أمين عام المنظمة حسين إبراهيم طه، من أجل النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات ردا على تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية، التي تمثل مظهرا من مظاهر الكراهية الدينية المتعمدة والتعصب.