كيف تستخدم إسرائيل التكنولوجيا المتطورة بعملياتها البرية في غزة؟

تعتمد إسرائيل على استغلال تفوقها التكنولوجي في إدارة عملياتها العسكرية داخل قطاع غزة، واستخدمت قوتها التدميرية الهائلة وسخرت بطريقة غير مسبوقة أحدث ما في ترسانتها الحربية، من قنابل وصواريخ وطائرات مُسيّرة ودبابات حديثة.

وفي هذا الشأن، يشير رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق في مصر، اللواء أركان حرب الدكتور محمد الشهاوي، إلى أن "الحرب في غزة حرب حديثة تُستخدم فيها الضربات الجوية بقوة، وأسلحة حديثة، منها قنابل JDAM التي يُمكن أن تؤثر في الأنفاق".

قنابل "JDAM"

وتستعمل طائرات إسرائيل قنابل " JDAM" الذكية أمريكية الصنع، وهي من قنابل الهجوم المباشر عالية التدمير، وقد يصل مداها إلى 28 كيلومترًا، فيما يتراوح وزنها بين 550 رطلًا و2000 رطل.