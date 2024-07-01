خبير: 13 عقبة تمنع وصول المساعدات الإغاثية إلى السودانيين

عراقيل أمام الهيئات

وتعد العقبة الأولى، بحسب زريبه، وضع العراقيل أمام الهيئات العاملة في مجال العون الانساني، وفي صدارة ذلك اعتراض حكومة "بورتسودان" على بعض مسارات توصيل الإغاثة عبر جنوب السودان وتشاد، لتوصيل المعونات لولايات دارفور الخمس، إلى جانب الاعتراض على استخدام مطارات ولايات دارفور الخمس لطيران الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات الصلة، لتوصيل العون الانساني إلى دارفور، فضلا عن رفض منح تأشيرات الدخول أو تأخير منحها لأفراد من الأسرة الدولية والعاملين في مجالات العون الإنساني، وعدم إصدار تصاريح المرور لهم، بالإضافة إلى وضع العراقيل الإدارية أمام عمل المنظمات.

وأوضح زريبه أن عقبة أخرى هي منع وصول المساعدات الإغاثية للسودانيين، باستهداف الفرق العاملة في مجال العون الإنساني، والاعتداء على قوافل المساعدات بدارفور ونهبها، بجانب محاولات استخدام قوافل المعونات لتحقيق أفضلية عسكرية من جانب الجيش وحلفائه.

فساد يحاصر تدفق المساعدات

وأكد أن من أسوأ أشكال التعامل مع المساعدات، جاء في الفساد الذي حاصر تدفق المواد الإغاثية عبر ميناء بورتسودان في استخدامها في غير أغراضها والمتاجرة بها، فضلا عن توثيق حالات لبيع المساعدات الإنسانية القادمة عبر هذا الميناء، في مدن عدة بالسودان، فضلا عن عقبة تتعلق بأن توزيع المعونات الواردة عن طريق "بورتسودان" لم يكن بالكفاءة المطلوبة، ولم تصل الى كل المتضررين خاصة متضرري الحرب في دارفور؛ إذ كان توزيعها انتقائيا، ما يناقض مبدأ عدم التمييز في تقديم المعونات الإغاثية.

وأشار زريبه إلى التحدي الذي يواجه توزيع المساعدات الإغاثية للسودانيين، بعدم وجود آليات واضحة متفق عليها لتوزيع المعونات الإنسانية، بجانب أن الحرب الدائرة حاليا أدت إلى خروج معظم أو كل المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني سواء الوطنية أو الدولية، ولا سيما من دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.

وتمثلت عقبة أخرى، على حد قول زريبه، بتوسيع رقعة العمليات العسكرية التي غطت معظم الطرق الداخلية المؤدية للولايات؛ ما استدعى التفكير في طرق بديلة عبر دول الجوار، لتوصيل المساعدات الإنسانية للولايات المتاخمة لتلك الدول؛ الأمر الذي كان صعبا للغاية، أما العقبة الأخيرة، فتخص ما أحاط المساعدات الإنسانية من "تسييس" نتج عنه عدم تنسيق وفاعلية بتوصيل المساعدات من جانب العديد من الدول، موضحا أن اعتبارات الأمن القومي لبعض البلدان، أدت إلى الانحراف في طرق توجيه المعونات الإنسانية.