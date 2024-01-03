اشتباكات عنيفة في مخيم النصيرات وسط قصف إسرائيلي متواصل
تشهد المحاور الشرقية والشمالية لمخيم النصيرات اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل العسكرية الفلسطينية.
وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، أن القصف المدفعي والصاروخي لا يتوقف على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، لافتًا إلى سماع أصوات اشتباكات غير مسبوقة في المحورين الشرقي والشمالي.
وأشار إلى أن الاشتباكات وقعت تحديدًا في منطقة المفتي والمخيم الجديد وسط تقدم للدبابات والآليات العسكرية بالتزامن مع تمشيط جوي كامل للمناطق المنوي اقتحامها.
وأوضح أن القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف بيوت ومنازل المواطنين بشكل مباشر مخلفًا دمارًا هائلًا وعددًا كبيرًا من القتلى والجرحى، لا سيما الجهات الشرقية والشمالية للمخيم.
وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ الدكتور خليل الدقران، إن الجيش الإسرائيلي يستهدف جميع مناحي الحياة في المحافظة الوسطى، ويرتكب مجازر وعمليات إبادة جماعية.
وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن أعداد القتلى والجرحى التي تصل إلى مستشفى شهداء الأقصى هائلة جدًا مقارنة بالطاقة الاستيعابية للمستشفى، وتضاعفت أعداد القتلى والجرحى جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل على مخيمات المحافظة الوسطى بشكل غير مسبوق.
وأوضح الدكتور الدقران أن المستشفى يُعاني من نقص حادٍ في المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، فضلًا عن نفاد الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة والمعدات الطبية لتقديم الخدمات العلاجية للجرحى والمرضى.