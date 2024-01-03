اشتباكات عنيفة في مخيم النصيرات وسط قصف إسرائيلي متواصل

تشهد المحاور الشرقية والشمالية لمخيم النصيرات اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل العسكرية الفلسطينية.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، أن القصف المدفعي والصاروخي لا يتوقف على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، لافتًا إلى سماع أصوات اشتباكات غير مسبوقة في المحورين الشرقي والشمالي.

وأشار إلى أن الاشتباكات وقعت تحديدًا في منطقة المفتي والمخيم الجديد وسط تقدم للدبابات والآليات العسكرية بالتزامن مع تمشيط جوي كامل للمناطق المنوي اقتحامها.

وأوضح أن القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف بيوت ومنازل المواطنين بشكل مباشر مخلفًا دمارًا هائلًا وعددًا كبيرًا من القتلى والجرحى، لا سيما الجهات الشرقية والشمالية للمخيم.