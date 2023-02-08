المفوضية الأوروبية: تلقينا طلبًا للمساعدة من الحكومة السورية

قال مسؤول إدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية، يانيز لينارتشيتش اليوم الأربعاء، إن سوريا فعّلت آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، بعد يومين من الزلزال المدمر الذي هز سوريا وتركيا وأودى بحياة أكثر من 9600 شخص.

وأضاف لينارتشيتش: "تلقينا صباح اليوم طلبًا للمساعدة من حكومة سوريا عبر آلية الحماية المدنية".

وأشار إلى أن الدول الأعضاء في التكتل متحمسة للمساهمة في تقديم المساعدة تلبية للطلب.