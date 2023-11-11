مصادر بصحة غزة لـ"إرم نيوز": مفاوضات لإجلاء جرحى "الشفاء" وسط توغل الدبابات الإسرائيلية

كشفت مصادر طبية داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة، لـ"إرم نيوز" عن وجود مفاوضات تجري حاليًا من أجل إخلاء الجرحى والنازحين المتبقين داخل مباني المجمع، وسط توغل دبابات إسرائيل لمحيط المجمع الطبي، الذي يعتبر أكبر مؤسسة صحية طبية داخل قطاع غزة.

وقال الطبيب خالد أبو سمرة المتواجد داخل المجمع الطبي، "إن هناك مفاوضات تجري الآن بين إدارة المشفى والصليب الأحمر الدولي من أجل إخلاء الجرحى والنازحين المتبقين داخل مباني المستشفى، ولم يتم الرد حتى اللحظة من قبل الجانب الإسرائيلي".

وأضاف أبو سمرة في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي قطع الكهرباء والماء والطعام عن النازحين والكادر الطبي داخل مجمع الشفاء، وسط عملية إبادة جماعية لا تخضع إلى أي تغطية إعلامية بعد مغادرة جميع الطواقم الصحفية ووكالات الأنباء للمجمع خلال اليومين الماضيين، واصفًا الوضع بـ"الكارثي على كافة الأصعدة".