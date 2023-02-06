المحقق العدلي في انفجار بيروت يرجئ استجواب كبار المسؤولين

ووجه البيطار تهمًا إلى أشخاص بما في ذلك المدعي العام التمييزي غسان عويدات، الذي قدم بدوره اتهامات ضد البيطار بتهمة تجاوز سلطاته وأمر قوات الأمن بعدم الانصياع لأوامره.

وكان البيطار الذي ينفي التهم الموجهة إليه قد حدد جلسات استجواب لنحو 12 من المسؤولين الحاليين والسابقين في شباط/ فبراير، بدءا بالوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، اليوم الإثنين.

لكن "رويترز" نقلت عن البيطار، قوله: "أرجئت الجلسات لعدم وجود تبليغات، ولأن هناك إشكالية في التعاون بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية يجب حلها كي يسير التحقيق بشكل سليم بأسرع وقت".

وأضاف: "النيابة العامة التمييزية ادعت علي باغتصاب السلطة، وهذه الإشكالية يجب حلها بالأطر القانونية، فإذا كنت مغتصب سلطة أحاكم، وإذا لم أكن مغتصب سلطة، أعود إلى التحقيق".