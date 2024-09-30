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العالم العربي

إسرائيل ترفع حالة التأهب خوفا من "عمليات انتحارية في الداخل"

إسرائيل ترفع حالة التأهب خوفا من "عمليات انتحارية في الداخل"
الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المصدر: رويترز
فريق التحرير
فريق التحرير
30 سبتمبر 2024، 10:16 ص

رفع الجيش الإسرائيلي من تأهبه على خلفية التحذيرات من وقوع عمليات انتحارية قبيل الأعياد، وفي ظل الضغوط التي تمارس على الضفة الغربية.

وعمل الجيش الإسرائيلي في الساعات الأخيرة وفقا لموقع "والا" العبري على تنفيذ اعتقالات في مدن فلسطينية عدة، هي: رام الله والبيرة ونابلس والخليل وقلقيلية وطولكرم، وكفل حارس في منطقة سلفيت، وقلنديا، وقرية عانين قرب جنين.

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وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي يزيد عدد جنوده في نقاط الاحتكاك والمحاور المركزية والمستوطنات.

وكان كشف محللون إسرائيليون عن أن الفصائل الفلسطينية، وفي ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، تسعى إلى توحيد الساحات في القطاع والضفة، وإلى تصعيد شامل في الضفة من خلال العودة إلى العمليات الانتحارية والتفجيرية داخل المدن الإسرائيلية.

وكانت بثت القسام منذ نحو أسبوعين شريطا بعنوان "سيغرقكم طوفان الاستشهاديين" ظهرت فيه وصية منفذ عملية يدعى جعفر منى، والتي وقعت في شهر أغسطس الماضي، عندما انفجرت حقيبة ظهر قبل وصول حاملها إلى موقع التفجير، وفي آخر الشريط ظهر شاب وقد أخفيت معالمه توعّد بتنفيذ عملية داخل إسرائيل.

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