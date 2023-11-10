مبعوث أمريكي: لا مؤشر على سعي إيران ووكلائها إلى استباق صراع

قال المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، اليوم الخميس، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن إيران أو وكلاءها في المنطقة يعتزمون التعجيل بنشوب صراع يتجاوز حرب إسرائيل مع حماس.

لكنه قال إنه من الضروري ألا تُقدم إيران وجماعة حزب اللبنانية على أعمال استفزازية، وإن تبادل إطلاق النار مع حزب الله على طول حدود إسرائيل مع لبنان يعزز احتمال التقديرات الخاطئة.

وقال ساترفيلد في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت مع الصحفيين: "لا نعتقد أن صراعًا تتورط فيه لبنان وإسرائيل أمر لا مفر منه بحال من الأحوال، والحقيقة هنا، والآن، هي أنه لا يوجد ما يشير من أي جانب إلى أن هناك نية لاستباق صراع أو حرب".