إصابة إسرائيليين اثنين بعملية طعن شرقي القدس

أعلنت نجمة داوود الحمراء الطبية في إسرائيل، عن إصابة رجلي أمن إسرائيليين في عملية طعن نفذها فلسطيني بالقرب من مستوطنة ميشور أدوميم، شرقي القدس المحتلة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان مقتضب عن "جرح رجلي أمن بجراح طفيفة في عملية طعن شرق القدس وتحييد منفذ العملية وإصابته إصابة بليغة".

وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن "فلسطينيًا تسلل قرب مدخل مستوطنة ميشور أدوميم شرق القدس وأخرج سكينا وطعن اثنين من رجال الأمن؛ ليتم إطلاق النار تجاهه على الفور وإصابته بجراح بليغة".