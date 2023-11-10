بلينكن يؤكد "الحاجة إلى بذل المزيد" لحماية المدنيين في غزة

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، "الحاجة إلى بذل المزيد" لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مرحبا في الوقت نفسه بموافقة إسرائيل على لزوم "هدن" يومية في حربها مع حركة حماس في القطاع للسماح بخروج السكان من شماله.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة تدعم حلا مستقبليا على أساس دولتين إسرائيلية وفلسطينية، معتبرا أن هذه الوسيلة الوحيدة لتحقيق "سلام دائم وعادل".

وقال بايدن خلال زيارة إلى نيودلهي: "أعتقد أنه تم إحراز بعض التقدم، لكن من الواضح جدا أن هناك حاجة لبذل المزيد على صعيد حماية المدنيين وإيصال المساعدة الإنسانية إليهم".

وأشار إلى أن واشنطن تعمل على "خطط ملموسة من أجل ذلك".

وإذ لفت إلى موافقة إسرائيل على هدنات يومية لمدة أربع ساعات وعلى إقامة ممرين إنسانيين للسماح للمدنيين بالخروج من مناطق المعارك، اعتبر أن "هذه الخطوات ستسمح بإنقاذ أرواح وبإيصال المزيد من المساعدة إلى الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها".

وأضاف في رسالة واضحة إلى إسرائيل: "قتل العديد من الفلسطينيين وعانى العديد في الأسابيع الماضية، ونريد القيام بكل ما هو ممكن لحمايتهم من الضرر ولإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات إليهم".

تشن إسرائيل حملة قصف مدمرة على قطاع غزة وباشرت قواتها منذ 27 نوفمبر عملية برية في شماله، ردا على الهجوم غير المسبوق للحركة داخل أراضيها في السابع من أكتوبر.

وقتل ما لا يقل عن 1400 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون سقطوا بغالبيتهم في اليوم الأول من هجوم حماس غير المسبوق منذ قيام إسرائيل عام 1948. كما احتجز عناصر حماس حوالي 240 شخصا رهائن بينهم إسرائيليون وأجانب.

ومن الجانب الفلسطيني، قتل 10812 شخصا بينهم 4412 طفلا، بحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس، الخميس.