اعتقالات وإصابات خلال مداهمات في الضفة الغربية
شهدت مدينة القدس وبضع مدن في الضفة الغربية، فجر اليوم الاثنين، اقتحامات نفذها الجيش الإسرائيلي أسفرت عن اعتقالات وإصابات في صفوف الفلسطينيين.
ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية اقتحام لمخيمي "عقبة جبر" و"عين السلطان" في مدينة أريحا، أسفرت عن إصابة فلسطيني، وفقًا لشهود عيان.
وأفاد الشهود لـ "إرم نيوز"، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيًّا بعد محاصرة منزله في مخيم "عقبة جبر".
وقال الشهود، إن القوات الإسرائيلية أطلقت ،خلال المواجهات التي اندلعت في المخيم، الرصاص وقنابل الصوت والغاز المدمع.
كما اندلعت مواجهات مماثلة بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم "عين السلطان" بالمدينة واعتقلت فلسطينيًّا بعد مداهمة منزله.
وشهدت مدينة الخليل، مواجهات عنيفة إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي منطقة "وادي أبو كتيلة"، واعتقال فلسطيني من منزله.
واعتقلت القوات الإسرائيلية 3 فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت في بلدة "بيت أُمّر" شمال الخليل، إثر إحراق برج عسكري تابع للجيش الإسرائيلي.
وفي رام الله، اعتقل الجيش الإسرائيلي شابين بعد اقتحام منزليهما في بلدة "بيرزيت"، شمال المدينة.
وفي بلدة "حارس" شمال الضفة الغربية، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي.
وأفاد شهود عيان لـ "إرم نيوز"، بأن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الصوت والغاز المدمع تجاه فلسطينيين تصدوا لمستوطنين حاولوا الاعتداء على ممتلكاتهم الخاصة في بلدة حارس.
واعتقلت القوات الإسرائيلية 4 فلسطينيين من قريتي "الجلمة" و"جلبون" شرق مدينة جنين شمال الضفة الغربية، كما اعتقلت فلسطينيًّا آخر من مخيم "قلنديا" شمالي القدس، بعد مداهمة منزله.