اعتقالات وإصابات خلال مداهمات في الضفة الغربية

شهدت مدينة القدس وبضع مدن في الضفة الغربية، فجر اليوم الاثنين، اقتحامات نفذها الجيش الإسرائيلي أسفرت عن اعتقالات وإصابات في صفوف الفلسطينيين.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية اقتحام لمخيمي "عقبة جبر" و"عين السلطان" في مدينة أريحا، أسفرت عن إصابة فلسطيني، وفقًا لشهود عيان.

وأفاد الشهود لـ "إرم نيوز"، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيًّا بعد محاصرة منزله في مخيم "عقبة جبر".

وقال الشهود، إن القوات الإسرائيلية أطلقت ،خلال المواجهات التي اندلعت في المخيم، الرصاص وقنابل الصوت والغاز المدمع.

كما اندلعت مواجهات مماثلة بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم "عين السلطان" بالمدينة واعتقلت فلسطينيًّا بعد مداهمة منزله.