مصادر لـ "إرم نيوز": مستودعات السلاح تفجر خلافات داخل "حزب الله"

وبحسب المصادر، فقد رفضت تلك القيادات أي تصرف قد يهدد شعبية الحزب الداخلية في هذا التوقيت، أو تقديم أي ذريعة تستخدمها التيارات السياسية اللبنانية التي ترفض سلاح الحزب، خلال هذه المرحلة.

ولفتت المصادر إلى أن القيادات الرافضة لنقل الأسلحة إلى مستودعات في مناطق سكنية بالجنوب، ترى أن هذا الأمر من الممكن أن يؤثر على شعبية الحزب في هذا التوقيت، حال تعرض مدنيين لأي تهديدات تتعلق بأماكن انتشار تلك المستودعات التي من الممكن أن تؤدي إلى تدمير قرى بأكملها في حال استهداف إسرائيل لأي مستودع في مناطق الجنوب.

وحذرت القيادات الرافضة، بحسب المصادر، من استمرار نقل شحنات أسلحة لا سيما من "البقاع" إلى مستودعات السلاح في قرى بالجنوب، خاصة في الوقت الحالي لعدة اعتبارات منها أن هذه المنطقة تحظى باهتمام دولي من حيث المتابعة، وقد يتم استخدام أي تحديد أو فضح لهذه المستودعات لصالح إسرائيل، في ظل العمل على تسويات ومفاوضات في الوقت الحالي، يسعى الحزب إلى تحقيق مكاسب عدة منها.