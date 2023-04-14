الجمعة الأخيرة من رمضان.. إسرائيل تتأهب عسكرياً حول الحرم القدسي

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الجمعة، إن نحو 100 ألف فلسطيني سوف يأتون اليوم إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية للأوقاف الفلسطينية، أنها لن تسمح بالعنف داخل المسجد الأقصى.

وزعم ضابط شرطة إسرائيلي كبير لـ "يسرائيل هيوم" أمس، إن "حركة حماس تحاول في الأسابيع الأخيرة تشجيع شبان من منطقة المثلث في الأراضي الفلسطينية عام 48 على القدوم إلى المسجد الأقصى اليوم الجمعة، لحماية المسجد الأقصى من المستوطنين اليهود".