"والا": ساعر أبلغ روبيو نية إسرائيل لضم الضفة الغربية

ذكر موقع "والا" العبري أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أبلغ نظيره الأمريكي ماركو روبيو أن إسرائيل تُمهّد الطريق لإعلان ضم الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة.

وأشار الموقع إلى وجود إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية على ضم الضفة الغربية، إلا أن هناك خلافًا حول ما إذا كان الضم يجب أن يكون ردًا على نوايا بعض الدول للاعتراف بفلسطين أم خطوة مستقلة.

وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين لرويترز إن إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية في رد محتمل على اعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطينية، وذكر مسؤول إسرائيلي آخر أن الفكرة ستحظى بقدر أكبر من النقاش اليوم الأحد.

وقال عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر إن بسط إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية، أي ضم الأراضي التي استولت عليها في حرب العام 1967 فعليًا، يأتي على جدول أعمال اجتماع المجلس الذي سيقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم، والمتوقع أن يركز على حرب غزة.

ومن غير الواضح أين سيُطبق أي إجراء من هذا القبيل على وجه التحديد ومتى، سواء في المستوطنات الإسرائيلية فقط أو في بعضها، أو في مناطق محددة من الضفة الغربية مثل غور الأردن، وما إذا كانت أي خطوات ملموسة ستعقب المناقشات. ومن المحتمل أن تستلزم خطوات كهذه عملية تشريعية طويلة.

ومن المرجح أن تثير أي خطوة نحو الضم في الضفة الغربية تنديدًا واسع النطاق من الفلسطينيين، الذين يسعون إلى إقامة دولة مستقبلية في هذه الأراضي، وكذلك من الدول العربية والغربية. ومن غير الواضح موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هذه المسألة.