غضب عارم في خان يونس بعد مقتل فلسطيني في "عملية تجريف"

لقي مواطن فلسطيني مصرعه، اليوم الخميس، بعد انهيار سور منزله عليه، خلال قيام آليات بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة، بعمليات تجريف وتوسعة للشارع.

وأفادت مصادر إعلامية من قطاع غزة، أن جرافات بلدية خان يونس هدمت سور منزل المواطن شادي أبو قوطة (48 عاماً) فوقه، في منطقة البشاشتة بمخيم خان يونس، مما أدى لوفاته على الفور.

وأثارت حادثة مقتل المواطن الفلسطيني، أبو قوطة، غضبا واستنكارا واسعا في غزة، وخرج أهالي المنطقة وأغلقوا الشوارع بالحجارة والإطارات المطاطية المشتعلة، وحمل المحتجون بلدية خان يونس المسؤولية الكاملة عما حدث.

وفي وقت لاحق، أعلن رئيس بلدية خان يونس وأعضاء المجلس البلدي بالكامل، تقديم استقالاتهم على خلفية حادثة الوفاة، إثر انهيار جدار عليه، خلال حملة إزالة مبان غير مرخصة بخان يونس.

وقررت وزارة الحكم المحلي، تشكيل لجنة لتسيير أعمال البلدية لحين انتهاء التحقيق.