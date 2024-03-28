قوارض ومياه عادمة.. كارثة بيئية تطارد النازحين في رفح

يمثل انتشار القوارض ومياه الصرف الصحي كارثة بيئية تطارد النازحين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، التي تعاني منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع من تكدس كبير للسكان وتهالك في الخدمات الأساسية.

ووفق التقديرات الرسمية، فإن رفح تؤوي نحو 1.5 مليون نازح من مختلف مناطق القطاع، يتواجدون في مراكز الإيواء والخيام، في حين يبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة، الأمر الذي يفوق قدرة مؤسساتها الإغاثية والصحية.

ورُصد أخيراً في المدينة انتشار القوارض ومياه الصرف الصحي، فيما تؤكد المؤسسات الإغاثية أن الوضع في رفح يفوق قدراتها التشغيلية، خاصة وأن الحرب تسببت بتعطيل العديد من الخدمات الرئيسية في المدينة.

ظواهر خطيرة

وقال منسق الإعلام في بلدية رفح، محمد الداهودي، إنه "لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار غير مسبوق للقوارض ومياه الصرف الصحي في مختلف أحياء وشوارع مدينة رفح"، لافتاً إلى أن ذلك بسبب الكثافة السكانية الهائلة.