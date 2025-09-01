اعتراف محتمل بأرض الصومال.. هل يُعيد ترامب رسم خريطة تحالفات القرن الأفريقي؟

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن إدارته قد تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة، في خطوة من شأنها إعادة تشكيل سياسة واشنطن في القرن الأفريقي ومواجهة نفوذ الصين وروسيا والجماعات المسلحة في المنطقة.

وبحسب موقع "هيران أونلاين"، جاءت تصريحات ترامب في 8 أغسطس خلال حدثٍ في المكتب البيضاوي، عندما سُئل عن صوماليلاند، قائلاً: "نحن ندرس هذا الآن … نحن نعمل على ذلك الآن".

أرض الصومال، التي أعلنت استقلالها عن الصومال العام 1991 لكنها تظل غير معترف بها دوليًا، عرضت على واشنطن الوصول إلى ميناء وبُنى تحتية جوية في بربرة على خليج عدن، وتقع هذه المنشآت على أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم، مقابل ساحل اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين؛ ما يمنحها قيمة استراتيجية كبيرة، كما يمتلك المطار القريب من بربرة أحد أطول المدارج في أفريقيا، وهو قادر على استيعاب الطائرات العسكرية الأمريكية.

من جانبه، أشاد الجمهوري عن ولاية تكساس ورئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والمعنيّة بأفريقيا، السيناتور تيد كروز، بأرض الصومال واعتبرها "شريكًا حيويًا للأمن والدبلوماسية"، مؤكدًا أنها يمكن أن تساعد في مواجهة توسع نفوذ بكين وموسكو في المنطقة، وقال: "صوماليلاند كانت حليفًا موثوقًا للولايات المتحدة … بلد مسلم في منطقة شديدة الخطورة، يظهر شجاعة حقيقية".

ومع ذلك، تُعارض الحكومة الفيدرالية الصومالية الاعتراف بها، مؤكدة أن أرض الصومال جزء من أراضيها، وهو موقف تتبناه السياسة الأمريكية رسميًا، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "تعترف الولايات المتحدة بسيادة ووحدة الأراضي الجمهورية الصومال الفيدرالية، التي تشمل أراضي صوماليلاند"، مضيفًا أن واشنطن ليست في مناقشات نشطة حول الاعتراف.

رغم ذلك، التقى مسؤولون أمريكيون، بينهم السفير ريتشارد رايلي، بزعماء أرض الصومال عدة مرات هذا العام، ومن المتوقع أن يزور الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله واشنطن. وفي مايو، قال عبد الله لـ"الغارديان" إن الاعتراف "على الأفق … مسألة وقت، ليس إن أمكن، بل متى".

وذكر الموقع أن جميع المسؤولين الأمريكيين لا يدعمون الاعتراف السريع؛ فقد حذر السفير السابق لدى الصومال، لاري أندريه، من أن الاعتراف الأحادي قد يزعزع استقرار القرن الأفريقي ويضر بعلاقات واشنطن مع شركائها الإقليميين، داعيًا إلى استشارة إثيوبيا وكينيا وجيبوتي وأوغندا والاتحاد الأفريقي قبل أي خطوة، واقترح أندريه "حلًا وسطًا" يتمثل في فتح مكتب دبلوماسي أمريكي في هرجيسا مع إبقاء السفارة في مقديشو؛ ما يتيح الحوار مع الجانبين دون التصعيد.

وقالت مصادر إن الرئيس المنتخب حديثًا لأرض الصومال، إيرو، أوضح أن الاعتراف الدولي سيكون الهدف الرئيسي لإدارته، وقال في بربرة هذا الشهر: "انتظرت صوماليلاند عقودًا … تم تحقيق الكثير قبلي، لكنني سأكون من يكمل هذه المهمة".

وفي حين تواصل الصومال محاربة حركة الشباب وتنظيم داعش، تنشط أرض الصومال في الترويج لاستقرارها وتحالفها مع الغرب، مع عرض الوصول إلى المعادن النادرة الضرورية للصناعات عالية التقنية، وقد أثارت منشآت بربرة أيضًا اهتمام روسيا والصين؛ ما يطرح تحديات دبلوماسية كبيرة لأي خطوة أمريكية محتملة، وقد تعيد تشكيل التحالفات في البحر الأحمر وخليج عدن.