اليونيفيل: نعيش أجواء حرب حقيقية في جنوب لبنان

في جنوب لبنان، يجد جنود فرنسيون عاملون في إطار قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل)، أنفسهم في مرمى النيران، على وقع ارتفاع منسوب التصعيد عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة.

على بعد نحو عشرة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل، يقول النقيب الفرنسي بول بينما يقف أمام آلية عسكرية عليها شعار الأمم المتحدة، في مقر الكتيبة الفرنسية في بلدة دير كيفا الجنوبية "نجد أنفسنا في قلب النيران".

ويضيف "انتقلنا من منطقة هادئة نسبيًّا إلى منطقة متقلبة حيث يتوقّف كل شيء إلى حد كبير على أدنى تصريح سياسي".

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعدًا في وتيرة القصف بين ميليشيا حزب الله بشكل رئيس والجيش الإسرائيلي، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر؛ ما يثير مخاوف من توسع رقعة النزاع.

ويقول حزب الله الذي ليس له أي وجود عسكري مرئي في المنطقة الحدودية اللبنانية، إنه يستهدف بشكل رئيس في عملياته اليومية أهدافًا عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، واضعًًا ذلك في إطار دعم قطاع غزة و"إسنادًا لمقاومته".