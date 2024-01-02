اليونيفيل: نعيش أجواء حرب حقيقية في جنوب لبنان
في جنوب لبنان، يجد جنود فرنسيون عاملون في إطار قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل)، أنفسهم في مرمى النيران، على وقع ارتفاع منسوب التصعيد عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة.
على بعد نحو عشرة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل، يقول النقيب الفرنسي بول بينما يقف أمام آلية عسكرية عليها شعار الأمم المتحدة، في مقر الكتيبة الفرنسية في بلدة دير كيفا الجنوبية "نجد أنفسنا في قلب النيران".
ويضيف "انتقلنا من منطقة هادئة نسبيًّا إلى منطقة متقلبة حيث يتوقّف كل شيء إلى حد كبير على أدنى تصريح سياسي".
وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعدًا في وتيرة القصف بين ميليشيا حزب الله بشكل رئيس والجيش الإسرائيلي، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر؛ ما يثير مخاوف من توسع رقعة النزاع.
ويقول حزب الله الذي ليس له أي وجود عسكري مرئي في المنطقة الحدودية اللبنانية، إنه يستهدف بشكل رئيس في عملياته اليومية أهدافًا عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، واضعًًا ذلك في إطار دعم قطاع غزة و"إسنادًا لمقاومته".
ومنذ ذاك الحين، زادت القوات الفرنسية عدد دورياتها من أربع إلى سبع يوميًّا، وفق ما يشرح النقيب المسؤول عن العمليات في قاعدة دير كيفا. ويضيف بينما يمكن سماع أزيز طائرة استطلاع تحلّق في الأجواء "الوضع متوتر، ثمة قذائف تتساقط كل يوم ويمكن سماع دويها، نحن في أجواء حرب".
ويوضح أن "ما كان يحدث سابقًا، خلال ثلاث أو أربع سنوات، يجري حاليًّا في غضون أسبوع"، في إشارة الى إطلاق القذائف والصواريخ والمسيّرات.
وتعدّ القوات الفرنسية الموجودة في جنوب لبنان من بين أبرز القوى المشاركة في اليونيفيل، مع نشرها 700 جندي من بين نحو عشرة آلاف يشكلون عديد القوة الدولية.
وتأسست اليونيفيل بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن في آذار/مارس 1978 لتأكيد انسحاب إسرائيل من لبنان ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.
وعزّز القرار 1701 الذي أنهى حربًا مدمرة خاضها حزب الله وإسرائيل عام 2006، من وجود القوة الدولية، وكلّفها بمراقبة وقف إطلاق النار بين الجانبين. وانتشر الجيش اللبناني بموجب القرار للمرة الأولى منذ عقود عند الحدود مع إسرائيل بهدف منع أي وجود عسكري "غير شرعي".