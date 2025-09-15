"اغتيالات وفراغ".. مخاوف في طهران من مخطط غربي لتقويض النظام الإيراني

كشفت تقارير إيرانية عن وجود حالة من القلق المغلف بالمخاوف، لدى القيادة الإيرانية، من استهداف نظام الحكم في طهران، عبر مخطط إسرائيلي غربي تقوده الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "جوان" الإيرانية، المقربة من "الحرس الثوري"، أن المخطط المحتمل يهدف إلى "تفريغ محور المقاومة من قياداته المؤثرة، وخلق فراغ سياسي وعسكري في المنطقة يخدم مصالح واشنطن وتل أبيب.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن موجة الاغتيالات والعمليات العسكرية التي تستهدف قادة المقاومة في المنطقة، ليست حوادث معزولة، بل مقدمة لمشروع أوسع يسعى إلى تقليص العمق الاستراتيجي لإيران، تمهيدا لضربة قد تستهدف قلب النظام في طهران.

ولفتت الصحيفة إلى ما حدث من استهداف إسرائيلي لقادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت أن التراجع في حضور المقاومة على الساحة السورية فتح الباب أمام إسرائيل لتوسيع هامش عملياتها، حتى إلى دول كانت تُعد آمنة أو حليفة.

ورأت أن ما يجري يجب أن يُقرأ في طهران كتحذير استراتيجي مباشر؛ إذ إن الهدف النهائي من هذه السياسة هو إضعاف إيران نفسها باعتبارها العمود الفقري لمحور المقاومة.

وخلصت الصحيفة إلى أن المراهنة على التفاهمات والضمانات الغربية خطأ استراتيجي، وأن الردع الفعّال لا يتحقق إلا عبر تعزيز القوة الذاتية والرد الصارم على الاعتداءات، محذّرة من أن تجاهل هذا المسار قد يجعل الحديث عن "الردع" في المستقبل أشبه بـ"مزحة مرة".