عناصر الحوثي تعذب يمنياً حتى الموت في ذمار (فيديو)

لقي مواطن يمني، الخميس، حتفه تحت التعذيب، على يد مسلحين من ميليشيا الحوثي، يتمركزون في حاجز عسكري بمحافظة "ذمار" شمالي البلاد.

وأفادت مصادر يمنية بأن مسلحين حوثيين في إحدى نقاط التفتيش المتواجدة بسوق الثلاثاء، في مديرية "وصاب الأسفل" شمال شرقي محافظة "ذمار"، عذبوا المواطن عبدالملك الأزرق الصالحي حتى الموت.

وذكرت المصادر أن مسلحي الحوثي منعوا المواطنين من محاولة إسعاف الصالحي، وتركوه يصارع الموت حتى لفظ أنفاسه وسط غضب عارم.

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين الحوثيين أخذوا الصالحي معهم وبعد التأكد من مقتله، ألقوا جثته في محيط مستشفى المنطقة.

وتداول ناشطون يمنيون مقطعًا مرئيًا يوثق جانبًا من تفاصيل الجريمة الحوثية، معربين في الوقت نفسه عن استيائهم وغضبهم إزاءها.

