وزير الداخلية الأردني: موطن اللاجئ هو بلده الأصلي

قال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، إن اندماج اللاجئين ليس خيارًا، فالحقيقة الثابتة هي أن موطن اللاجئ هو بلده الأصلي، مؤكدًا الالتزام بتسهيل إجراءات العودة الطوعية للاجئين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

ودعا الفراية، في كلمة خلال مؤتمر إقليمي بعنوان "موجات الهجرة بين سواحل المتوسط الجنوبية والشمالية"، اليوم الأحد، إلى تفعيل برنامج إعادة التوطين للاجئين حسب الخطط التي أعدت بهذا الخصوص.

ولفت إلى أن عدد اللاجئين السوريين في المملكة بلغ أكثر من 1.350 مليون لاجئ، كما بلغ عدد المواليد منذ عام2011 ولغاية اللحظة 233 ألفا و153 مولودًا، وبذلك يعد الأردن من أكثر الدول استضافة للاجئين مقارنة بعدد السكان.

وقال إن وجود هؤلاء اللاجئين على أراضي المملكة رتب عليها أعباء مالية كبيرة، خاصة مع ضعف التمويل الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية التي طال أمدها، مشيرًا إلى أن نسبة الدعم المالي المقدم ضمن خطة الاستجابة للنصف الأول من العام الجاري بلغت 7.5% من نسبة التمويل المطلوبة.