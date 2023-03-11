رافضا "المزايدات".. الجيش السوداني: ملتزمون بـ"الاتفاق الإطاري"

جدد الجيش السوداني، اليوم السبت، التأكيد على التزامه الكامل بما تم التوافق عليه في "الاتفاق الإطاري" الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة بقيادة مدنية لقيادة المرحلة الانتقالية، متهما البعض بمحاولة المزايدة على مواقفه بشأن العملية السياسية فيما وصفها بـ"محاولات مكشوفة للتكسب السياسي".

يأتي ذلك بعد الجدل المثار مؤخرا بشأن موقف القوات المسلحة من الاتفاق الإطاري وتسليم السلطة لحكومة مدنية تمهد لانتخابات عامة بنهاية المرحلة المحددة بعامين.