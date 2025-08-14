نحو 412 ألف لاجئ سوري عادوا من تركيا منذ سقوط الأسد

عاد نحو 412 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد، مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقالت وزارة الداخلية التركية، الخميس، إن 411.649 لاجئا سوريا عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد، مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، على ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وتسارعت وتيرة هذه العودة منذ بداية الصيف، بحيث سُجِّل رجوع نحو 140.000 لاجئ منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي، بحسب أرقام صادرة عن مديرية الهجرة في تركيا.

وأعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في 20 حزيران/يونيو الماضي، أن ما مجموعه 600 ألف سوري عادوا إلى ديارهم من الدول المجاورة.

وشهدت سوريا أعمال عنف واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة أثارت شكوكًا حول قدرة السلطات الجديدة على احتواء التوترات الطائفية وإرساء الأمن مجددًا في البلاد بعد سقوط النظام السابق.

وما زال نحو 2,5 مليون لاجئ سوري يعيشون في تركيا، بحسب حصيلة رسمية مُحدَّثة في مطلع آب/أغسطس الجاري، وضمت تركيا في العام 2021 3,7 مليون لاجئ سوري.