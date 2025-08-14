وزير الخارجية البريطاني: خطط الاستيطان الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي ويتعين وقفها الآن

logo
العالم العربي

نحو 412 ألف لاجئ سوري عادوا من تركيا منذ سقوط الأسد

نحو 412 ألف لاجئ سوري عادوا من تركيا منذ سقوط الأسد
لاجئون سوريون في تركياالمصدر: Getty
إرم نيوز
إرم نيوز
14 أغسطس 2025، 4:37 م

عاد نحو 412 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد، مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقالت وزارة الداخلية التركية، الخميس، إن 411.649 لاجئا سوريا عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد، مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، على ما أوردت وكالة "فرانس برس".

أخبار ذات علاقة

"النظرة القاتلة".. شاب تركي يقتل لاجئاً سورياً في أضنة

"النظرة القاتلة".. شاب تركي يقتل لاجئاً سورياً في أضنة

 وتسارعت وتيرة هذه العودة منذ بداية الصيف، بحيث سُجِّل رجوع نحو 140.000 لاجئ منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي، بحسب أرقام صادرة عن مديرية الهجرة في تركيا.

وأعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في 20 حزيران/يونيو الماضي، أن ما مجموعه 600 ألف سوري عادوا إلى ديارهم من الدول المجاورة.

وشهدت سوريا أعمال عنف واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة أثارت شكوكًا حول قدرة السلطات الجديدة على احتواء التوترات الطائفية وإرساء الأمن مجددًا في البلاد بعد سقوط النظام السابق.

وما زال نحو 2,5 مليون لاجئ سوري يعيشون في تركيا، بحسب حصيلة رسمية مُحدَّثة في مطلع آب/أغسطس الجاري، وضمت تركيا في العام 2021 3,7 مليون لاجئ سوري.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC