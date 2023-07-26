ملايين السودانيين نزحوا عن ديارهم وسط غياب أفق للسلام

يواصل السودانيون النزوح عن ديارهم، بينما تدور معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، لأكثر من مئة يوم، وسط غياب أفق وشيك للتسوية.

وبحسب أرقام حديثة صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، فإن أكثر من 2.6 مليون شخص نزحوا عن ديارهم، داخليا في البلاد.

وفي المنحى نفسه، فر أزيد من 844 ألفا إلى البلدان المجاورة، في حين أسفرت الحرب عن مقتل وإصابة الآلاف.

وأظهرت البيانات، أن مصر كانت أكثر بلد فر إليه السودانيون، بعد اندلاع الحرب، حيث استقبلت أكثر من 255 ألفا من السودانيين.

وتفاقم الأزمة في السودان، الوضع في دول مجاورة لا تقل اضطرابا، مثل تشاد وليبيا، فيما تنبه منظمات إنسانية إلى نقص في المساعدات.