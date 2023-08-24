البرهان يظهر "علناً" لأول مرة ويلتقي جنوده في الميدان

كشف مقطع مصور جديد عن ظهور الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة في السودان، لأول مرة على العلن خارج مقر القيادة العامة.

وقالت القوات المسلحة في بيان لها عبر "فيسبوك" إن "القائد العام لقوات الشعب المسلحة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان خاطب جنوده في منطقة وادي سيدنا العسكرية".

يذكر أن هذه المرة الأولى منذ بداية الحرب منتصف أبريل/نيسان الماضي، التي يظهر فيها عبدالفتاح البرهان في الميدان ويلتقي جنود الجيش، الذين يخوضون حرباً ضارية مع قوات "الدعم السريع".