وجع من نوع آخر.. في درنة يطول انتظار مصير المفقودين

ففي الوقت الذي بدأ فيه الأهالي يدركون حجم الدمار الذي لحق مدينة درنة، يقف كثيرا منهم عاجزين عن الحديث، خصوصا عند استذكارهم أولئك المفقودين ومجهولي المصير من الجيران والأقارب.

ويؤكد سكان مدينة درنة، بأن عائلات كاملة، أصبحت في عداد المفقودين، ولا يعرف شيء عن مصيرهم منذ الفيضانات المدمرة، في حين إن آخرين قضوا جراء قلة الرعاية وعدم حصولهم على العلاج والغذاء المناسبين.

آخرون، يؤكدون فقدان العشرات عقب الفيضانات المدمرة، وسط تضارب في الرواية بشأن مصير هؤلاء، إذ يشير فريق إلى عدم إمكانية العثور عليهم بسبب إطباق المباني التي كانوا فيها عليهم، وفريق آخر يرجح العثور عليهم، لكن من الصعوبة التعرف عليهم جراء التغير في ملامحهم.

وأفاد بعض التقارير بأن فرق الإغاثة التي حضرت إلى المكان، قامت بوضع الجثث التي عثروا عليهم في أكياس ودفنوها في مقابر جماعية دون التعرف عليها.

ويقول أهالي درنة إن عشرات الجثث باتت "تحت الأبنية المدمرة، أو ربما تحت التربة التي حولت أحياء بكاملها الى مساحات فارغة، ففي بعض الأحياء، تنبعث رائحة كريهة يعتقد مسعفون وسكان إنها صادرة على الأرجح من تلك الجثث.

أحد سكان درنة يروي بوجع ويقول "فقدت 25 شخصا من عائلي، عمارتي انهارت وكل من فيها قضوا جراء الفيضانات، لكنه لفت إلى فقدان العشرات في عمارات أخرى يسكنها أقاربه.