اليمن.. الحوثيون ينفون استهداف إسرائيل "مقر القيادة" في صنعاء

نفت ميليشيا الحوثيين، الخميس، ما وصفته بـ"الادعاءات الإسرائيلية" حول استهداف مقر القيادة والسيطرة خلال الغارات التي شنتها إسرائيل على العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت وكالة "سبأ" الناطقة باسم الحوثيين، نقلاً عن مصدر في وزارة دفاعها، إن الادعاء بـ"استهداف القيادة والسيطرة غير صحيح"، مضيفًا أن "الهجوم الفاشل استهدف مباني سكنية وأعيانًا مدنية، ولن يؤثر على عملياتنا العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني".

وفي سياق متصل، نشر إعلام الحوثي تصريحًا منسوبًا إلى مصدر في جهاز الأمن والمخابرات التابع لهم، أشار فيه إلى أن الغارات استهدفت أحد السجون التابعة للجهاز، والذي يضم عددًا من السجناء والمعتقلين.

واعتبر البيان أن الغارات استهدفت الأعيان المدنية والأحياء السكنية، ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المدنيين، واعتبر ذلك "جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية".

وأشار البيان إلى أن إسرائيل تحاول عبر استهداف المدنيين والبنى التحتية تسجيل أي انتصار زائف، في محاولة للرد على ضربات اليمن الموجعة.

وكانت إسرائيل قد شنت في وقت سابق اليوم سلسلة غارات جوية على صنعاء، مستهدفة ما قالت إنها معاقل الحوثيين، وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن هذه الغارات "وجهت ضربة قوية للعديد من الأهداف الإرهابية الحوثية".

وأسفرت الغارات، وفق الحصيلة الأولية التي أعلنتها وزارة الصحة والبيئة التابعة للحوثيين، عن سقوط نحو 50 شخصًا من المدنيين بين قتيل وجريح.