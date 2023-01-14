قتيل على الأقل في تفجيرين استهدفا قوات وسط الصومال

قال شاهدان إن شخصا قتل وأصيب ستة آخرون على الأقل في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة عند نقطة تفتيش تابعة لقوات الحكومة الصومالية في إقليم هيران بوسط البلاد اليوم السبت، وإن هجوما مماثلا آخر وقع.

وأعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الانفجارين اللذين وقعا بالتزامن تقريبا بحسب الشاهدين. وقالت إنها استهدفت قواعد عسكرية في بلدتي جلالقسي وبولوبردي في هيران.

وشن جنود الحكومة الاتحادية وفصائل مسلحة من العشائر المتحالفة معها هجوما كبيرا على مقاتلي حركة الشباب في أغسطس آب الماضي. وردت الجماعة بسلسلة من الهجمات بعد طردها من بعض المناطق.