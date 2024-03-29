يُفتتح قبل الإثنين.. هدوء حذر في معبر رأس جدير بين ليبيا وتونس

يسود هدوء حذر معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس بعد سيطرة قوة تابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عليه، إثر تفاهمات مع قوات تابعة لمدينة زوارة، كانت تسيطر على المنفذ الذي شهد اشتباكات مؤخرا.

استقرار نسبي

وقال مصدر مقرب من وزارة الداخلية الليبية لـ"إرم نيوز" إن "الوضع مستقر في معبر رأس جدير، وهو استقرار نسبي، فيما يتم تجهيز المعبر من أجل إعادة فتحه باعتباره شرياناً حقيقياً سواء للمناطق الحدودية الليبية والتونسية أو غيرها".

وكشف المصدر أن آمر المنطقة العسكرية في الساحل الغربي، صلاح الدين النمروش، وقيادات أمنية أخرى بارزة سيزورون لاحقا المعبر لتفقد تقدم الأشغال من أجل إعادة فتحه، حيث تجري عمليات إزالة آثار الاشتباكات المسلحة التي اندلعت مؤخرا.