حزب الله ينشر لقطات لمواقع إسرائيلية "حساسة" ملوحا بـ"حرب شاملة" (فيديو)

نشرت ميليشيا حزب الله اللبنانية عبر إعلامها الحربي، فيديو عرضت فيه مجموعة من الصور الجوية أظهرت على ما يبدو أنها إحداثيات لمواقع عسكرية وحيوية إسرائيلية، في مناطق حساسة ومهمة بحيفا ومحيطها، ملوحا فيه بقصف مفاعل ديمونا النووي في حرب شاملة.

ونشر حزب الله الفيديو مرفقاً فيه ترجمة لمقتطفات من تهديدات للأمين العام حسن نصر الله يتوعد فيها إسرائيل بقوله: "من يفكر بالحرب معنا سيندم"، واللافت أن أغلب المواقع المشار إليها في المقطع منها ما هو عسكري ومنها "شريان حياة".

وبحسب الفيديو الذي نشره حزب الله، أظهر مناطق حيوية على بعد 36 كلم جنوب مدينة حيفا في إسرائيل، ومنها محطة أوروت رابين لتوليد الكهرباء التي تقع في مدينة الخضيرة (حديرا)، والتي تبعد عن الحدود اللبنانية الجنوبية نحو 73 كلم.