لبنان.. لا رئيس بعد وملفات المنطقة تتقدم نحو الحل

ليس للبنان رئيسٌ يمثّله في القمة العربية التي تنعقد بمدينة جدة السعودية يوم غد الجمعة، بل سيشغل مقعد رئيس الجمهورية في القمة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

الشغور الرئاسي في شهره السابع ينال وعلى غرار مراحل مماثلة، سابقة وكثيرة، من دور لبنان وفاعليته في منطقته العربية، حيث عادت التفاهمات ما بين دولها دون أن تنعكس ظلالها الإيجابية بعد على "الكوكب اللبناني" المتشظي جراء انقسامات سياسية حادة، لا تزال تشكل جدارًا سميكًا يقف حائلًا أمام انتخاب رئيس للبلاد.

وتبدي مصادر سياسية في بيروت خشيتها من أن تغيب قضية لبنان، وفي صلبها الاستحقاق الرئاسي، عن جدول أولويات قمة جدة، بفعل الملفات العربية الداهمة الأخرى، مثل: الحرب في السودان، والتطورات العسكرية في فلسطين، فضلًا عن عودة سوريا وللمرة الأولى إلى الطاولة العربية، بعد غياب ما زال مستمرًّا منذ عام 2011..

ففي الداخل اللبناني، يتواصل الانتظار السلبي، وثمة حراك ومفاوضات بعيدة عن الأضواء بين القوى المعارضة لانتخاب زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، الذي يدعمه ثنائي حركة أمل-حزب الله.

وتبدي هذه القوى صراحة استعدادها لعدم تأمين النصاب لانتخاب "مرشح حزب الله"، كما عبّر رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل، بعد لقائه مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.

وقال الجميّل، الذي يقود الحراك ومساعي التواصل وتحديدًا بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، إن "المعارضة لديها مرشح اسمه ميشال معوّض، ومرشح الفريق الآخر سليمان فرنجية. وإذا أردنا الوصول إلى نتيجة فلنطرح أسماء أخرى. ومن غير المقبول أن ينتظرنا الحزب لنبدل مرشحنا فيما يتمسك هو بمرشحه".