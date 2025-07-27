الأردن والإمارات ينفذان عمليات إنزال جوي لمساعدات إنسانية في غزة (فيديو وصور)

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، تنفيذ 3 إنزالات جوية على قطاع غزة تحمل مساعدات إنسانية وغذائية، أحدها بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الجيش في بيان إن "الإنزالات نُفذت بوساطة طائرات من طراز C130 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني والقوات الجوية لدولة الإمارات، وكانت محمّلة بـ25 طنًا من المساعدات الغذائية والاحتياجات الإنسانية".

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وأضاف البيان "تأتي هذه الإنزالات، التي شملت عددًا من المواقع في القطاع، استمرارًا للجهود الأردنية المتواصلة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والشركاء من المنظمات الإنسانية، في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية ومساندة أهالي قطاع غزة في مواجهة التحديات التي فرضتها الحرب".

وشدد البيان على أن "الإنزالات الجوية تُعد بابًا إضافيًا يستثمر فيه الأردن شتى الوسائل لإيصال المساعدات ذات الطبيعة الخاصة في وقت قصير، وإلى مناطق يصعب الوصول إليها برًا، لكنها لن تكون بديلًا عن المساعدات البرية، إذ تُعد القوافل البرية الوسيلة الرئيسة والأكثر فاعلية وأولوية في إيصال المساعدات إلى القطاع".

وأكد البيان أن "القوات المسلحة الأردنية مستمرة في تسيير القوافل البرية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبرنامج الغذاء العالمي، والمطبخ المركزي العالمي، حيث بلغ عدد القوافل البرية منذ بدء الحرب 181 قافلة، بإجمالي 7932 شاحنة".

وأضاف أن "عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ بدء الحرب على غزة بلغ 127 إنزالًا جويًا أردنيًا، إضافة إلى 267 إنزالًا جويًا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة".