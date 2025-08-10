أبرزهم أنس الشريف.. الجيش الإسرائيلي يبرر قتل 5 صحفيين في غزة

أقر الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، باغتيال 5 من الصحفيين بغارة على خيمة كانوا داخلها أمام مستشفى الشفاء في غزة، أبرزهم الصحفي أنس الشريف.

وبرر الجيش الإسرائيلي، على لسان متحدث عسكري اغتيال الصحفيين، زاعماً أن الصحفي أنس الشريف "انتحل صفة صحفي وكان زعيم خلية إرهابية تابعة لحركة حماس وقائد هجمات صاروخية متقدمة على المدنيين الإسرائيليين وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي".

وزعم الجيش الإسرائيلي كذلك أن "المعلومات الاستخباراتية والوثائق الواردة من غزة، بما في ذلك قوائم الأسماء وقوائم تدريب الإرهابيين وسجلات الرواتب، تؤكد أنه (الشريف) كان عنصراً في حماس".

وكان الصحفي أنس الشريف قد تعرض لعشرات التهديدات الصريحة من الجيش الإسرائيلي الذي زعم أنه أحد عناصر الجناح المسلح لحركة "حماس" وأنه كان يستتر خلف شارة الصحافة.

يذكر أن غارة إسرائيلية شنها الطيران الحربي أسفرت عن مقتل 5 من الصحفيين الفلسطينيين، كانوا داخل خيمة للصحفيين، أمام مستشفى الشفاء، ما أسفر عن مقتل الصحفيين أنس الشريف، مصعب الشريف، محمد قريقع، إبراهيم ظاهر، محمد نوفل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف، خلال شهور الحرب العشرات من الصحفيين، أبرزهم إسماعيل الغول، وحسن اصليح الذي قتلته مسيرة إسرائيلية خلال تلقيه العلاج في مستشفى ناصر بخان يونس.