ظاهرة فرض "الإتاوات" تثير مخاوف كبيرة في العراق

يثير اتساع ظاهرة "فرض الإتاوات" مخاوف كبيرة في العاصمة العراقية بغداد، خصوصا أنها ألحقت أضرارا كبيرة بأصحاب المحال التجارية، بما فيها المطاعم والشركات المنفذة للمشاريع الاستثمارية المختلفة، فيما حذّر مراقبون من عدم تصدي الجهات الأمنية لهذه الظاهرة.

وينتشر ما يُعرف بـ"السلاح المنفلت" بشكل كبير وخطير في العراق، سواء على مستوى الأفراد أو الفصائل المسلحة أو العشائر، ودائما ما تُستخدم هذه الأسلحة في النزاعات الشخصية أو السياسية أو العشائرية، وسط فشل الحكومات المتعاقبة في ضبطها.

وأشار عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي إلى اتساع ظاهرة "فرض الإتاوات"، مؤكدا أنه "يشكل تهديدا للأمن والاستقرار، خاصة أنها أصبحت تُفرض على المحال والمطاعم، وحتى على الشركات المنفذة للمشاريع الاستثمارية الأجنبية، وليس العراقية فقط".

وحذّر المطلبي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، من خطورة عدم التصدي لهذه الظاهرة، كون ذلك يخلق بيئة غير آمنة لعمل الكثير من الشركات والماركات العالمية"، مبينا أن "من يرفض إعطاء الإتاوات يعرّض حياته وعمله للتهديد والخطر، ما دفع الكثيرين إلى إغلاق محالهم التجارية؛ خشية التعرض للإيذاء أو القتل.

وأكد أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب جهدا استخباراتيا؛ لكشف الجماعات والأشخاص الذين يقفون خلفها، لأن أن كثيرا ممن يتعرضون للابتزاز يخشون تقديم أي شكاوى لدى الجهات الأمنية؛ خشية تكرار فرض الإتاوات، وبالتالي توقف أعمالهم، ووقف مصادر رزقهم.

ومن جهته، قال المحلل الأمني والسياسي كاتب الميزان، إن "اتساع ظاهرة فرض الإتاوات في بغداد مرده انتشار السلاح المنفلت، وعدم سيطرة الدولة عليه"، مشيرا أن بعض العاملين في الجهات الأمنية يقومون بفرض "الإتاوات"، مستغلين مخالفة بعض أصحاب المحال لضوابط العمل المختلفة.

وبيّن الميزان، لـ"إرم نيوز"، أن بعض فارضي الإتاوات يتمتعون بحماية سياسية من قبل بعض الكتل والأحزاب، ما فاقم من انتشار الظاهرة، وسط ضعف التصدي لها من قبل أجهزة الدولة المختصة.

وكشف المحلل الأمني العراقي أن تلك الجماعات تقسّم مناطق العاصمة بغداد فيما بينها؛ إذ تقوم كل مجموعة بفرض الإتاوات في المنطقة التي تنشط فيها، ومن يخالفهم يعرّض حياته وعمله للخطر، كما تستهدف المحال التجارية التي ترفض دفع "الإتاوة" بواسطة عبوات محلية الصنع، ما يثير مخاوف كبيرة لدى أصحاب المحال والمشاريع التجارية.