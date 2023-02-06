روسيا: لا أضرار بمنشآتنا العسكرية في سوريا إثر الزلزال

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن منشآتها العسكرية في سوريا لم تلحق بها أضرار بعد الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وشمال غرب سوريا اليوم الاثنين.

ولروسيا التي تربطها صلات تحالف وثيقة بالحكومة السورية، وجود عسكري كبير في البلاد.