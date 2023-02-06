روسيا: لا أضرار بمنشآتنا العسكرية في سوريا إثر الزلزال
أكدت وزارة الدفاع الروسية أن منشآتها العسكرية في سوريا لم تلحق بها أضرار بعد الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وشمال غرب سوريا اليوم الاثنين.
ولروسيا التي تربطها صلات تحالف وثيقة بالحكومة السورية، وجود عسكري كبير في البلاد.
وقال منقذون إن الزلزال الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أودى بحياة العشرات وأصاب المئات في سوريا.
وذكرت منظمة "الخوذ البيضاء" في سوريا، أن الزلزال أدى إلى سقوط مئات الجرحى وعشرات القتلى، وتقطعت السبل بالناس في برد الشتاء.