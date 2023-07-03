أول تعليق من البيت الأبيض على عملية جنين

قال البيت الأبيض، في بيان الاثنين، إنه يدعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، مشيرا إلى أن واشنطن تراقب الوضع في الضفة الغربية عن كثب.

جاءت تصريحات البيت الأبيض، في ظل عملية عسكرية تشنها إسرائيل على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، أسفرت حسب وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل 9 فلسطينيين وإصابة 27، بينهم 8 في حالة خطرة.