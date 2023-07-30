بن فرحان يدعو لحل سياسي يضمن عودة الأمن للسودان

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم السبت، على ضرورة إيقاف التصعيد والتوصل إلى حل سياسي يضمن عودة الاستقرار والأمن للسودان.

وشدد بن فرحان خلال اتصال هاتفي من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، على أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني.

وأكد أيضاً أهمية حماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

وجدد بن فرحان دعوة المملكة العربية السعودية للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حلٍ سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه.