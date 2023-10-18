تقرير: انخراط ميليشيا "حزب الله" في الحرب سيتزامن مع بدء الاجتياح البري لغزة

قالت مصادر سياسية إسرائيلية، إن ثمة قناعة في تل أبيب وواشنطن، أن ميليشيا حزب الله تجهز حاليًّا لحرب شاملة، وأن ما يفصلها عن شن هذه الحرب هو صدور قرار من طهران، وفق تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن حزب الله يعد في هذه الأيام قوات لمعارك عسكرية ومواجهات كاملة مع الجيش الإسرائيلي، ستشمل إطلاق صواريخ بشكل مكثف على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

ونبَّهت على لسان محللها للشؤون العسكرية، رون بن يشاي، إلى أن مصادر في العالم العربي وفي داخل لبنان وأخرى في الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية أكدت على هذه صحة هذه المعلومات.

قياسًا على الحرب السورية

وذهب إلى أن الأقرب إلى الواقع هو أن الأمين العام للمنظمة اللبنانية، حسن نصر الله، يريد ما أسماه "أيام قتال على امتداد الحدود"، بدلًا من حرب شاملة مع الجيش الإسرائيلي، لكن القرار الأخير ليس بيده، إنّما سيُتخذ من القيادة الإيرانية.

وبحسب الصحيفة، "لو ضغطت طهران وطالبت حزب الله بالانخراط في الحرب سيفعل ذلك تمامًا كما طلبوا منه من قبل التدخل لصالح نظام بشار الأسد في دمشق، حين واجه الأخير خطرًا خلال الحرب الأهلية السورية".

وقدَّرت أن المنظمة اللبنانية "لم تكن حريصة على التورط في الحرب السورية، بيد أنها امتثلت في النهاية للأوامر الصادرة عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي".