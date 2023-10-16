إجلاء موظفي الأمم المتحدة من لبنان إلى الأردن.. و"الجوية السويسرية" تعلق رحلاتها
تواصل منظمة الأمم المتحدة، منذ يوم أمس الأحد، إجلاء موظفيها وعائلاتهم "احترازيا" من لبنان إلى الأردن، جراء الأحداث العسكرية جنوبي البلاد بين ميليشيا حزب الله والقوات الإسرائيلية على الحدود الشمالية.
ووفق معلومات بهذا الخصوص، فقد تم إبلاغ الموظفين العاملين في إطار مؤسسات ومكاتب الأمم المتحدة في لبنان، أن مدة الانتقال إلى العاصمة الأردنية عمان ستكون في حدود الأسبوع.
واليوم، قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن الكنديين في لبنان يجب أن يفكروا بالمغادرة، بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة، مضيفة في منشور على منصة إكس: "مع استمرار الأزمة في غزة والضفة الغربية وإسرائيل، صار الوضع الأمني في المنطقة متقلبا بشكل متزايد".
الخطوط الجوية السويسرية تعلق رحلاتها
إلى ذلك، علقت الخطوط الجوية السويسرية رحلاتها إلى بيروت لغاية الثامن والعشرين من الشهر الحالي.
وقالت الشركة، في بيان، إن سبب قرارها هو التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان.
وجاء في البيان: "بعد دراسة معمقة للوضع في لبنان، قررنا تعليق رحلات الذهاب والإياب بين سويسرا وبيروت، نظرًا لعدم إمكان استبعاد توسّع النزاع في الوقت الحالي".
وأشارت الشركة إلى أنها استدعت خبراء لتقييم المخاطر، وأن استئناف الرحلات الجوية بين زوريخ وبيروت سيعتمد على المستجدّات الجيوسياسية.