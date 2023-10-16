إجلاء موظفي الأمم المتحدة من لبنان إلى الأردن.. و"الجوية السويسرية" تعلق رحلاتها

تواصل منظمة الأمم المتحدة، منذ يوم أمس الأحد، إجلاء موظفيها وعائلاتهم "احترازيا" من لبنان إلى الأردن، جراء الأحداث العسكرية جنوبي البلاد بين ميليشيا حزب الله والقوات الإسرائيلية على الحدود الشمالية.

ووفق معلومات بهذا الخصوص، فقد تم إبلاغ الموظفين العاملين في إطار مؤسسات ومكاتب الأمم المتحدة في لبنان، أن مدة الانتقال إلى العاصمة الأردنية عمان ستكون في حدود الأسبوع.

واليوم، قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن الكنديين في لبنان يجب أن يفكروا بالمغادرة، بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة، مضيفة في منشور على منصة إكس: "مع استمرار الأزمة في غزة والضفة الغربية وإسرائيل، صار الوضع الأمني في المنطقة متقلبا بشكل متزايد".