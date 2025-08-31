كاتس يؤكد مقتل "أبوعبيدة" بغارة إسرائيلية في غزة

حسم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حالة الغموض وأكد مقتل المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس في غزة "أبو عبيدة".

وقال كاتس عبر حسابه على منصة "إكس": "تمت تصفية المتحدث باسم إرهاب حماس في غزة، أبو عبيدة" وفق تعبيره. ولم يصدر رد فوري من حماس أو كتائب القسام حول مصيره بعد.

وفي وقت سابق استهدفت الغارات الجوية منزلًا يُعتقد أنه يقطنه أبو عبيدة، المعروف أيضًا باسم حذيفة سمير عبد الله كحلوت، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، وسط قطاع غزة، وسط تضارب الأنباء عن مصيره.