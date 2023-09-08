تحذير أمني إسرائيلي: نهاية التصعيد في الضفة الغربية ليست قريبة
قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الجمعة، إنه مع اقتراب بدء موسم الأعياد اليهودية لاسيما عيد رأس السنة اليهودية، حذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من اندلاع سلسلة من الأعمال والهجمات في الضفة الغربية وفي أجزاء من إسرائيل.
ووفقا لمصدر أمني مطلع في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، فإن الوضع الأمني يبدو أكثر تشاؤما من أي وقت مضى، وبعد مرور عام ونصف على اندلاع موجة العنف الحالية، تدرك جميع العناصر الأمنية والعسكرية في الضفة الغربية بشكل خاص، وفي إسرائيل، أن نهاية التصعيد الأمني ليست قريبة.
وأوضحت الصحيفة أن التصعيد المتزايد والأعمال التي حدثت في الآونة الأخيرة جعلت المشهد المتوقع في تقديرات المؤسسة الأمنية أكثر إثارة للقلق في الفترة المقبلة.
ووفقا لبيانات ومعطيات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فقد وقع منذ بداية عام 2023 ما لا يقل عن 190 هجوما كبيرا شملت عمليات إطلاق نار وطعن ودهس، وهذا أكثر مما تم تسجيله في عام 2022 بأكمله، حيث تم الإبلاغ في هذا العام عن حوالي 180 هجومًا كبيرًا.
وأشارت الصحيفة أيضا إلى أنه تم خلال عام 2023 إحباط أكثر من 500 هجوم في الأشهر التسعة الماضية، مقارنة بإحباط 472 هجوما في عام 2022 بأكمله.
وفي ظل هذه التقديرات بيّن المصدر الأمني الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي يحذر من فترة عطلة الأعياد، ويرى أنها ستكون أكثر تحديا من المعتاد ويصفها بأنها فترة اختبار.
وبحسب المصدر، تعمل الأجهزة الأمنية حاليا بشكل مكثف لاعتقال ناشطين بارزين ووقف الهجمات التي قد تُشن، ولكن حتى المؤسسة الأمنية تدرك جيدا أنه ليس من الممكن القيام بذلك بشكل تام، إذ إن من الممكن أن ينجح مطلوب واحد في الوصول إلى وجهته.
وتشير "إسرائيل اليوم" وفقا لمصادر عسكرية، إلى أن الجيش الإسرائيلي مصمم في الأسابيع المقبلة على إقامة الأحداث الكبرى الخاصة بالأعياد اليهودية في الضفة الغربية كما هو مقرر.
المصدر: "إسرائيل اليوم"