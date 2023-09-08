تحذير أمني إسرائيلي: نهاية التصعيد في الضفة الغربية ليست قريبة

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الجمعة، إنه مع اقتراب بدء موسم الأعياد اليهودية لاسيما عيد رأس السنة اليهودية، حذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من اندلاع سلسلة من الأعمال والهجمات في الضفة الغربية وفي أجزاء من إسرائيل.

ووفقا لمصدر أمني مطلع في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، فإن الوضع الأمني يبدو أكثر تشاؤما من أي وقت مضى، وبعد مرور عام ونصف على اندلاع موجة العنف الحالية، تدرك جميع العناصر الأمنية والعسكرية في الضفة الغربية بشكل خاص، وفي إسرائيل، أن نهاية التصعيد الأمني ليست قريبة.