حماس تنشر مقطع فيديو لأسيرة إسرائيلية في غزة
نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين، مقطع فيديو "لإحدى الأسيرات في غزة"، ظهرت فيه شابة تتكلم اللغة العبرية.
وفي المقطع، تظهر شابة مستيقظة ومستلقية، تتلقى علاجا في ذراعها.
وبحسب التعليق المرافق للمقطع، فإنها أسرت في اليوم الأول من الهجوم الذي شنته حماس في السابع من الشهر الحالي.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة حماس أن عدد الأسرى الإسرائيليين لديها يتراوح بين 200 و250 شخصا، مشيرة في الوقت نفسه إلى مقتل 22 أسيرا في القصف على غزة.
ومن بين القتلى، وفق ما أعلنت حماس، فنان يدعى غاي أوليفز، فيما لفتت الحركة كذلك إلى أن أي جندي إسرائيلي يحمل جنسية أخرى سنتعامل معه كعدو.