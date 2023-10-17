حماس تنشر مقطع فيديو لأسيرة إسرائيلية في غزة

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين، مقطع فيديو "لإحدى الأسيرات في غزة"، ظهرت فيه شابة تتكلم اللغة العبرية.

وفي المقطع، تظهر شابة مستيقظة ومستلقية، تتلقى علاجا في ذراعها.

وبحسب التعليق المرافق للمقطع، فإنها أسرت في اليوم الأول من الهجوم الذي شنته حماس في السابع من الشهر الحالي.