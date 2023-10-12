إسرائيل تغتال محمد أبوشمالة القيادي في قوة حماس البحرية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء اغتيال أحد أبرز قيادات حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك في عملية أمنية تخللها قصف عنيف.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الطيران الحربي اغتال محمد أبوشمالة القيادي في القوة البحرية التابعة لحركة "حماس" في غزة.

ونشر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي مقطعاً لما قال إنه عملية استهداف أبوشمالة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مبرراً اغتياله بأن منزله استخدم "كمخزن لوسائل قتالية بحرية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ خلال ساعات الليل غارات متواصلة وعنيفة على ما قال إنها مواقع "النخبة" التابعة لحركة "حماس".

وذكر متحدث الجيش أن 2000 مسلح من "حماس" تسللوا إلى غلاف غزة في بداية العملية يوم السبت وتمكنوا من العودة إلى القطاع.