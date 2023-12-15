دمار وجثث في الطريق.. "إرم نيوز" يرصد آثار الحرب في مخيم جباليا

رصد موقع "إرم نيوز" جانباً من الدمار الكبير الذي تعرضت له منطقة الفالوجا والقصاصيب في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من أجزاء من المخيم.

وتعرضت منطقة الفالوجا والقصاصيب في المخيم لدمار واسع طال المباني السكنية والتجارية والبنية التحتية، نتيجة القصف المكثف من الطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة.

كما طال القصف والدمار مراكز الإيواء التي كانت تحتضن آلاف الفارين من جحيم القصف الإسرائيلي على المخيم، حيث تعرضت مدرسة فلسطين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لدمار كبير.